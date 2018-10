«El soul nos mueve mucho más que el rock progresivo complicado»

— Creemos que sí, porque en ese entonces la gente todavía escuchaba canciones. Y una buena canción podía convertirse en un éxito... y un golpe de suerte así podría hacer que llenáramos estadios. Hoy en día, la gente solo escucha el empaquetado y dice «bueno... oye, esto suena a la moda», y solo hay espacio para que ciertos estilos de música muy específicos se vuelvan tan grandes. Parece que no encajamos con esa descripción particular.

— Nuestra estética no es una imagen determinada que queremos crear: es lo que somos y refleja nuestro estilo individual.

— The Dawn Brothers, de Holanda, creemos que son la mejor banda del mundo.

— Todos tenemos nuestros héroes individuales, pero los Little Feet han sido importantes para los tres.

— Personalmente creo que es nuestro álbum más personal. La mayoría de las canciones son sobre temas que experimentamos o sobre temas que nos interesan. No se trata de un resumen de los 11 años de vida de DeWolff, pero definitivamente se trata de que la gente sepa dónde estamos ahora.

— ¿Qué porcentaje de improvisación hay en sus conciertos?

— Improvisamos nuestro nivel de improvisación. Hay un sentido general de espontaneidad en nuestros conciertos, que creemos que es muy importante. No solo reproducimos canciones del álbum. Intentamos darle una inyección espontánea todas las noches.

— Es la primera vez que tocarán en las Islas Canarias, ¿qué esperan de este concierto y del público?

— Playas de arena, cócteles con sombreros de paja, ¡un ambiente de rock and roll y un gran fiesta!

— ¿Ya se ha decidido el repertorio de este concierto? ¿Hacen algo especial cuando tocan en una ciudad por primera vez?

— No, aún no se ha decidido. Siempre hacemos el set-list justo antes del show. Tocaremos una canción de nuestro álbum Gran Canaria Electric.

— Hay una especie de corriente que intenta recuperar sonidos antiguos, vintage, apostando por lo analógico. Incluso las ventas de discos de vinilo crecen. ¿Cree que es sólo una moda?

— No, creemos que las personas siempre desearán la música real, hecha por personas reales con instrumentos reales. Que las personas a veces parezcan automáticamente descartarlo como algo retro me hace sentir pena por ellas. Obviamente, no pueden dejar que la música toque su alma sin antes ponerle una etiqueta.

— La presencia de un teclado Hammond en su música también es poco habitual y está muy relacionada con grupos soul o rock de los años 60-70 como Deep Purple, Led Zeppelin o bandas de rock progresivo como Jethro Tull o Yes, que usaban grandes sets de teclados. ¿Hay algo también de rock progresivo en DeWolff?

— Solíamos estar influenciados por el rock progresivo en nuestra primera etapa (el primer álbum de Yes, Mahavishnu Orchestra), pero no somos fanáticos de la buena dirección en la que el rock progresivo se movió más tarde, en los años setenta. La aparente simplicidad de la vieja soul music nos mueve mucho más que el rock progresivo complicado.