El padre de Michael Jackson, fallece a los 89 años

Hace dos días, un tuit publicado en la cuenta verificada de Joe Jackson en Twitter presagiaba lo ocurrido este miércoles: "He visto más atardeceres de los que me quedan por ver. El sol sale cuando le llega el momento y, te guste o no, el sol se pone cuando le llega el momento".

El patriarca de los Jackson comenzó a trabajar en la carrera musical de sus hijos a comienzos de la década de 1960, cuando vivían en la localidad de Gary (Indiana, noreste), y allí apostó por Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael para formar lo que posteriormente serían los Jackson 5 tras durísimos ensayos y actuaciones en competiciones locales y pequeños recintos.

Después, logró que apostaran por ellos en el Teatro Apollo de Harlem y tras actuar allí firmaron su primer contrato discográfico.

Así llegaría su primer sencillo, "Big Boy", y el paso a las grandes ligas tras firmar por la Motown Records en 1969, con la que crearon éxitos como "I Want You Back", "ABC", "The Love You Save" o "I'll Be There".

Además del talento de su hijo más conocido, Michael Jackson, Joe también pulió la carrera de otra superestrella como su hija Janet, a quien le pagó sus primeras grabaciones y supervisó su álbum de debut.

El éxito no ocultó el lado oscuro de su personalidad, ya que a menudo se le acusó de sobrepasarse emocional y físicamente con sus hijos y él mismo lo admitió en una entrevista de 2010 con Oprah Wifrey: "Aquello hacía que no acabaran en la cárcel y les mantenía firmes".