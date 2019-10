El hijo de Aurah y Jesé, en estado crítico

El pasado jueves asistió a un evento con varias amigas, cenó y se divirtió con ellas hasta que una llamada telefónica lo cambió todo. Al parecer, al otro lado del teléfono alguien le comentaba a Aurah que su hijo estaba muy malito y salió corriendo.

Al llegar a casa lo encontró «realmente mal» y en compañía de su madre acudió al materno porque el pequeño no reaccionó a la inyección de emergencia que llevaba mucho tiempo sin pincharle.

Una vez allí, «acabó en urgencias, en crítico, porque estaba muy mal». Pasó tres días en urgencias conectado a una máquina que revivió en Aurah momentos muy duros del pasado. «Sentí pánico. Me llego a imaginar que no se le pueda desconectar otra vez y yo me muero».

Afortunadamente, el pequeño ya ha sido dado de alta y su madre ha aprovechado la ocasión para aclarar que el padre de Nyan, Jesé, no ha estado junto a ellos. «La realidad es que llevo tres días aquí con mi familia. Mi gente, mi familia, que es la que siempre está. Ya está. Nadie más».