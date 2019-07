Donald Trump y Ariana Grande, dos de los personajes más influyentes en Internet

A pesar de las críticas que continuamente recibe el presidente de Estados Unidos y sus polémicas decisiones y acusaciones a la prensa de conspirar en su contra, este sigue siendo una de las personas más influyentes de Internet, según lo recoge Time en su lista «The 25 Most Influential People on the Internet», en la que lo incluyen el tercero en la clasificación. La mayor parte de este reconocimiento viene de la red social Twitter, en donde cuenta con 62 millones de seguidores.

En el segundo puesto del ranking se encuentra la congresista demócrata y opositora del presidente, Alexandria Ocasio Cortez, a la que Trump llamó mentirosa. Entre otros motivos, sus discursos sobre politica migratoria son los que han hecho que la política tenga más de cuatro millones y medio de seguidores.