Demi Lovato sorprende con un inesperado embarazo

La artista se ha fotografiado ante un espejo abrazando una incipiente tripita de embarazada, que se puede ver gracias a un ajustado vestido de topos. ¡Pero que nadie se asuste! Demi no está esperando ningún bebé, tan solo se encuentra en pleno rodaje de la última temporada de la serie Will & Grace, de la que forma parte desde finales de verano. Así que, no, la cantante no va a hacer papá a Austin.

«¿Real o falso? #WillandGrace», ha sido la pregunta con la que Demi ha acompañado la fotografía, para dejar claro que se trataba de una prótesis. Aun así, son muchas las personas que, durante unos instantes, se han dejado engatusar por el falso vientre que lucía la artista en la foto, creyendo que realmente Demi había estado escondiendo un embarazo. La cantante debe de estar riéndose de los graciosos comentarios que están dejando sus fans en la publicación. Ni el Día de los Santos Inocentes nos había dejado tan en shock. ¡Bien jugado, Demi!.