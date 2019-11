Crónica de un distanciamiento anunciado

Meghan Markle habla de la presión y Harry denuncia a la prensa

«No mucha gente me ha preguntado si estoy bien», confesaba la Duquesa de Sussex al periodista Tom Bradby para el documental ‘Harry y Meghan: An African Journey’, donde confesaba que se sentía «vulnerable» y declaraba: «Nunca pensé que esto sería fácil, pero pensé que sería justo... Le he dicho a Harry durante mucho tiempo que no es suficiente con sobrevivir. Ese no es el punto de la vida. Tienes que prosperar y sentirte feliz» aseguraba, añadiendo que: «Lo bueno es que tengo a mi bebé y tengo a mi esposo, y ellos son los mejores», excluyendo al resto de familiares de la Corona.