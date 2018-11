‘Campeones’, también en la vida real: «Ya no somos bichos raros»

Álvaro Longoria dirige Ni distintos, ni diferentes: Campeones, el documental que se estrenará el próximo viernes 16 de diciembre y que cuenta las vidas de los protagonistas de Campeones, la película de Javier Fesser elegida para representar a España en los Oscar. Cada una de estas personas tienen algún tipo de discapacidad intelectual lo que les hace ser percibidos en ocasiones como «bichos raros».

«A raíz de la película la gente ha cambiado mucho. Antes nos trataban como bichos raros pero ahora no. La gente nos para por la calle. Me gustaría que me tratasen bien, como una persona con discapacidad», pidió recientemente el campeón José de Luna.