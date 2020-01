Bieber padece la enfermedad de Lyme

¿Qué es la enfermedad de Lyme? una infección bacteriana que se adquiere por la picadura de garrapatas infectadas. No es el único que ha sufrido esta dolencia, ya que famosos como Thalía, Avril Lavigne y Alec Baldwin también la han sufrido. Esta dolencia tiene que estar muy regulada ya que puede progresar y afectar hasta el corazón, el sistema nervioso y la piel de las personas que la padecen.

El cantante, de tan solo 25 años de edad, ha sido objeto de críticas por redes sociales durante estos últimos meses por su aspecto físico, y parece que ha hecho público su estado de salud para justificarlo. Cansado de las críticas, Justin Bieber también ha aprovechado su publicación para anunciar un documental de su vida que aparecerá en Youtube a finales de enero y que recibirá el nombre de: ‘Justin Bieber: Seasons’.

El mensaje que ha querido compartir con todos sus seguidores, quienes se han estado preocupando por el durante todo este tiempo y también sus haters, que le han puesto comentarios demoledores, ha sido el siguiente: «Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina... de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme».

Pero la información que publicaba el cantante no terminaba ahí ya que seguía diciendo que: «No sólo eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó a mi piel, funciones cerebrales, energía y el conjunto de mi salud». Terminaba explicando que todo esto por lo que ha tenido que pasar será explicado en la serie de su vida que se subirá a Youtube.