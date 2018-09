Belén Esteban. ¿Camino del altar de nuevo?

Sin embargo, en una reciente entrevista de la colaboradora de Telecinco con la citada publicación, aseguraba que por el momento no había planes de boda en el horizonte. Tampoco es la primera vez que suenan campanas de boda para Belén Esteban y que luego salga ella a desmentirlo por redes sociales. «La portada de hoy es mentira yo no he anunciado nada y menos mi boda. Que no os engañen», aseguró la madrileña en octubre de 2017.

Y ya en 2016 la revista Pronto aseguraba que la ex de Jesulín de Ubrique quería casarse antes de que terminase 2016. Algo que tampoco sucedió. Por de pronto, Belén y Miguel han estado este verano de vacaciones en Nueva York, ciudad que han recorrido como dos auténticos turistas.

La colaboradora de televisión ha vivido en verano tan emocionante que podría haber sido la época elegida por «su Migue» para pedirle matrimonio por fin. La pareja podría ya tener una fecha fijada, así lo aseguran en Aruscitys y La Vanguardia. Ha sido un verano intenso y Nueva York podría haber sido el lugar elegido por Miguel Marcos para prometerse con Belén Esteban. Además, es la mejor época en la que se encuentra la pareja, después de la victoria de la colaboradora de televisión contra Toño Sanchís. Esteban ha conseguido, asimismo, que la vida personal de su hija Andrea Janeiro continúe en el anonimato.