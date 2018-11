Aurah: «El tratamiento de mi hijo cuesta 3.000 euros al día»

Tratamiento en Estados Unidos

Para tratar de conseguir unas mejores condiciones en el tratamiento de su hijo, Aurah quiere trasladarlo a Estados Unidos, donde existe un tratamiento que puede costar «por día entre 3.000 y 4.000 euros. Me advirtieron de que era genético y que podría necesitar muchísimo tiempo de ingreso», manifestó Aurah, que ha conseguido que Jesé tenga que pagarle 4.000 euros mensuales según un convenio regulador:

«Le he pedido lo mínimo, solo para las necesidades vitales. Dada la enfermedad de mi hijo, también buscaba no arruinar a mi familia. Mi padre se ha gastado 20.000 euros. Los aparatos que necesita mi hijo no son baratos y no están subvencionados». .