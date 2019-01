Así celebra Pablo Rodríguez la llegada de Juego de Tronos a Canarias

No es la primera vez que el vicepresidente sorprende a sus seguidores en las redes. Ya el año pasado, lanzó un «referéndum», eso sí, menos polémico que el catalán. En el suyo, el dilema era algo más sencillo, la elección de unas gafas. «Estoy pensando en cambiar de gafas, ¿cuál eliges?», preguntaba el teldense.

Al juzgar por su estelar aparición con la vestimenta de Juego de Tronos, ganaron las gafas negras. Haciendo un chiste con la célebre frase de Juego de Tronos, «Winter is coming», el político nacionalista le puso el acento canario, utilizando en la imagen un «Pelete is coming». Además, la acompañó confesando que «Me considero muy fan de Juego de Tronos. Que, aprovechando que vendrán a rodar a #Canarias, unos «amigos» me hagan esto... ¡Me encanta!».

Ahora que se acercan las elecciones, y los políticos están en modo campaña, la redes sociales juegan un papel esencial en la captación de votantes potenciales, y en ese terreno, y con su estilo, Pablo Rodríguez se mueve como pez en el agua.