Gal Gadot recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood entre disturbios por la guerra de Gaza

Gal Gadot, actriz israelí protagonista de 'Wonder Woman' y que en breve estrenará 'Blancanieves', donde encarna a la reina malvada, recibió este martes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Lo hizo en un acto que estuvo marcado por las protestas y disturbios entre manifestantes pro Palestina y pro Israel por la guerra de Gaza.

Partidarios de ambas partes del conflicto en Oriente Próximo se dejaron ver en las inmediaciones de la ceremonia en honor a Gadot, muchos de ellos gritando y agitando pancartas.

En un momento dado, tal y como muestra un vídeo compartido por Variety, aparentemente un manifestante pro Palestina robó una bandera de Israel, por lo que fue perseguido por otras dos personas. La policía, cuya presencia en el evento era notable, intervino poniendo a todos los implicados contra la pared.

Según informó posteriormente a The Hollywood Reporter un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, la escaramuza solo fue un episodio aislado en un dispositivo de «control de la multitud» y no hubo detenciones.

En cuanto a la ceremonia en sí, Gadot fue presentada por su compañero de reparto en la saga 'Fast & Furious', Vin Diesel y la directora de Wonder Woman Patty Jenkins. Tras destapar la estrella con su nombre, la intérprete posó junto a su marido y sus cuatro hijas.

En el pasado, Gadot se posicionó en varias ocasiones a favor de su país natal en lo concerniente al conflicto en Gaza, algo que reiteró tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Ahora, ante el estreno de Blancanieves que llegará a los cines este viernes 21 de marzo y que tampoco ha estado exenta de diversas polémicas, la intérprete reiteraba su apoyo a las víctimas de aquel ataque, aunque señalando a la vez que ya no habla sobre política.

«Porque ¿a quién le importa que un famoso hable de política? Yo soy un artista. Quiero entretener a la gente. Quiero traer esperanza y ser un faro de luz cada vez que digo algo sobre el mundo», explicaba en recientes declaraciones a Variety.

«Pero el 7 de octubre, cuando la gente fue secuestrada de sus casas, de sus camas, hombres, mujeres, niños, ancianos, supervivientes del Holocausto, estaban pasando por los horrores de lo que ocurrió ese día, no pude quedarme callada. Me conmocionó la cantidad de odio, la cantidad de gente que cree saber cuando en realidad no tiene ni idea, y también cómo los medios de comunicación no son justos muchas veces. Así que tuve que alzar la voz», defendió la actriz.

«No odio a nadie. Soy nieta de un superviviente del Holocausto que llegó a Israel y estableció su familia desde cero después de que toda su familia fuera borrada en Auschwitz. Y por el otro lado de mi familia, soy israelí de octava generación. Soy una persona autóctona de Israel», reivindicó.

