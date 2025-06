Frank Cuesta abandona Tailandia para comenzar un nuevo proyecto en Australia

Joaquina Dueñas Jueves, 26 de junio 2025, 13:05 Comenta Compartir

Frank Cuesta ha sorprendido compartiendo su último vídeo en YouTube desde el país donde quiere comenzar su nueva vida. El naturalista ha decidido dejar atrás Tailandia después de sus problemas con la justicia y marcharse a Australia, donde ya tiene pensado cuál será su próxima iniciativa, aunque de momento no ha querido dar detalles sobre su nueva empresa. «Hay varios proyectos que tenemos pensados, y uno de ellos es aquí en Australia, con lo cual he aprovechado que he quedado libre de todos los cargos y tal, y nada, he cogido un avión y me he venido para acá para ya ir iniciando ese proyecto», ha comentado.

En el vídeo se ve al herpetólogo abandonando el país asiático y poniendo rumbo a Oceanía, desde donde ha confesado lo duro que ha sido el proceso judicial y todas las polémicas que le han rodeado, y que ha calificado de «intento de destrucción». Cuesta se ha enfrentado a cargos por posesión ilegal de especies protegidas, por los que ha sido condenado a 30.000 bahts, unos 800 euros, y a cumplir una serie de horas en favor de la comunidad, sin pena alguna de privación de libertad.

«La sentencia ha salido», anunció el pasado día 18 de junio. «No tengo antecedentes penales, no hay condena de cárcel ni nada negativo en ese sentido. La verdad es que llegué bastante asustado al juzgado. Mi abogado estaba tranquilo, pero yo no. El juez ha sido muy elegante, muy consciente del contexto. Me preguntó por qué tenía esa cara de susto y le expliqué que para mí esto es nuevo. Me dijo: 'Tranquilo, no eres un criminal'. Me han puesto una multa por no haber tenido los papeles en regla en su momento y me dijo claramente: 'No te quiero volver a ver aquí. Espero que todo esté en orden'. Y sí, el abogado confirmó que ya todos los papeles están al día en el santuario», explicó.

Ahora, después de recuperar su pasaporte mucho antes de lo que esperaba, no ha dudado en salir del país, al que volverá para cumplir con sus horas comunitarias. Una nueva etapa en la que le persiguen antiguos problemas, especialmente los que tienen que ver con su exmujer, Yuyee, que hace unos días aseguraba que «dos individuos» estaban creando mentiras y bulos sobre ella. «Esto es acoso», expresó. «Esta campaña continua para derribar mi nombre, mi dignidad y mi paz mental», lamentó, apuntando veladamente hacia su exmarido.

Por su parte, Frank Cuesta ha mostrado su deseo de mantenerse al margen de cualquier polémica: «No voy a responder ni a amenazas, ni a difamaciones, ni a provocaciones, porque no merece la pena», ha dicho. «Me siento libre después de tantos meses», ha subrayado, a pesar de que no ha descartado que «la envidia» le pueda acarrear nuevos problemas. «Pero la vida sigue», ha zanjado, y tiene previsto «seguir haciendo cositas alrededor del mundo».

