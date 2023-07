La familia de Bertín Osborne crece por partida doble

La noticia de que Bertín Osborne volverá a ser padre este mismo año fue una auténtica sorpresa que todavía no ha dejado de colear. Ahora acabamos de conocer que la familia va a crecer por partida doble ya que, además del bebé que espera el popular presentador, su hija Claudia está también embarazada del que será su segundo hijo con José Entrecanales y cuyo nacimiento está previsto para principios del año que viene, según ha contado el portal Vanitatis en exclusiva.

Claudia Osborne y José Entrecanales contrajeron matrimonio el 2 de octubre de 2021 en Jerez de la Frontera. La pareja no perdió el tiempo y pronto se quedó embarazada. El 30 de junio del año pasado dieron la bienvenida a su primogénita, Micaela, con la que viajaron a Australia, donde han estado residiendo varios meses durante este 2023 por motivos laborales. Ya de regreso a España, la benjamina de Bertín Osborne y Sandra Domecq, afronta esta nueva maternidad en medio del revuelo mediático que ha levantado el hecho de que su padre también vaya a tener otro hijo a los 69 años junto a Gabriela Guillén, una joven empresaria con quien ha mantenido una relación durante varios meses, si bien actualmente están distanciados.

Desde el principio la actitud de Bertín ha sido muy criticada, especialmente después de afirmar categóricamente que no era un niño deseado, unas palabras que matizó posteriormente en varias intervenciones públicas para confirmar que el que no fuera un bebé buscado no era óbice para hacerse cargo de él. «Le deseo a Gabi y al niño o niña lo mejor, estaré para ayudar en lo necesario, asumo mi responsabilidad como no puede ser de otra manera, pero el día a día será igual que el que hoy tengo: viviendo solo y trabajando como un burro atendiendo todas mis obligaciones», dijo.

Además, el pasado fin de semana, ante el aluvión de informaciones, el presentador y cantante publicaba un vídeo en el que pedía respeto para él, para Gabriela y para su familia y en el que arremetía contra varias presentadoras de programas de corazón. Una intervención que volvió a levantar ampollas al hablar de «acoso brutal» de los medios. Un vídeo en el que Bertín también aclara cuál ha sido la verdadera relación con Gabriela después de haberla negado en varias ocasiones y de haber sembrado la duda sobre su noviazgo sobre el que finalmente ha confesado que duró varios meses.

En este sentido, lo último que ha trascendido al respecto ha sido que fue la propia empresaria quien pidió a Bertín que la defendiera públicamente para disipar cualquier sospecha de cazafortunas ya que ella trabaja y cuenta con su propio negocio en la capital madrileña.

Por su parte, Gabriela ha hecho escasas intervenciones ante los medios explicando la situación y su postura. «Cualquier persona que no lo busque, que no lo tenga planificado, es una sorpresa bonita, es una bendición de Dios, pero aun así creo que no estábamos preparados», confesó al programa de Telecinco 'Así es la vida', el mismo espacio en el que una amiga de la empresaria y colaboradora del programa afirmaba que tras la publicación del vídeo de Bertín en redes, la protagonista «se siente tranquila porque le haya dado su lugar».

Sobre cómo están viviendo el embarazo a pesar de estar separados, Gabriela ha puntualizado que «él está cuando tiene que estar y en los momentos en los que puede porque sabiendo el personaje que es, obviamente no se a ir conmigo a hacer una ecografía, es lógico que no me acompañe y lo asumo».

Gabriela procura seguir con su día a día y, por el momento, ha asegurado que no tiene previsto dar más explicaciones al respecto, si bien su figura sigue despertando el interés diario de los medios de comunicación. Por el momento, las hijas de Bertín no se han pronunciado sobre este embarazo, habrá que ver si la empresaria decide valorar de algún modo el hecho de que Bertín vaya a estrenar nueva paternidad al tiempo que espera un nuevo nieto.