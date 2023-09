Una extrabajadora de Shakira la acusa de «trato nefasto» a sus empleados

Shakira ha encontrado un filón creativo en relatar las andanzas de su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, mientras estaban juntos. Como ha explicado en más de una ocasión, sus canciones le están permitiendo hacer una suerte de terapia para resarcirse de los males causado por su ex. Sin embargo, el último tema se le ha puesto en contra ya que ha vuelto a poner de actualidad los problemas laborales que ha tenido a lo largo de su carrera.

En 'El jefe' Shakira cuenta la vida desde la perspectiva de Lili Melgar, la niñera que reveló a la de barranquillas las supuestas infidelidades de Piqué, y le dedica el tema expresamente cantando: «Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización». «Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene recluta, el muy hijo de puta», dice el reciente trabajo.

Con 'El jefe' encabezando las listas de éxitos y sumando millones de visualizaciones, la cruz ha llegado de la mano de Cristina Cárdenas, que fue coordinadora de figuración en el rodaje de publicidades de la colombiana en España. Según ha relatado, ponía en el contrato que los figurantes «se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared». Cárdenas ha calificado de «nefasto» el trato. «Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional», ha detallado.

Pero además, la canción ha puesto de nuevo sobre la mesa los problemas que Shakira tuvo con sus trabajadores en 2012, un matrimonio de empleados domésticos que se encargaban del mantenimiento de la casa y de la cocina. Según relataron en su día, una discusión por una cena les llevó a romper la relación laboral de forma abrupta después de años juntos. Al parecer, ella le pidió que le calentara un trozo de pollo, a lo que él se negó alegando que llevaba horas cocinando para 17 personas y estaba agotado, una respuesta que supuso el fin de su relación laboral. «Sabes, así no me sirves para nada, lárgate de aquí. Las personas que trabajan para mí tienen que trabajar hasta que me dé la gana. Vete, ya no quiero verte, fuera de mi casa… ya veré que hago contigo», contaron que le dijo.

Tres demandas llegó a interponer la pareja de trabajadores a Shakira, solicitando precisamente 150.000 euros como «liquidación por sus años de trabajo». El conflicto se recrudeció cuando denunciaron que habían sido amenazados a través de un correo electrónico en el que ponía: «Te metiste con la personita equivocada, yo la voy a defender», lo que provocó al matrimonio «ansiedad» y «depresión». Una situación que pone en tela de juicio la actitud de la cantante con su personal.