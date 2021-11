La entrevista a Rocío Carrasco supera el 32% de audiencia

Era una de las entrevistas que más expectación ha despertado en los últimos años, así lo demuestran los datos de audiencia que llegaron a los 32,5% con un minuto de oro a las 23:25 horas de la noche y que alcanzó el 48,2% de share y casi cinco millones de espectadores dejando sin oportunidad alguna a sus competidores entre los que se encontraba el debate de los candidatos a las elecciones autonómicas de Madrid. Parece que ni la crispación política, ni la polarización, ni las polémicas sobre algunos mensajes de campaña tuvieron nada que hacer frente a la presencia de Rocío Carrasco en el plató de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.

La hija de 'La más grande' acudía en directo a puntualizar algunas cuestiones sobre el relato de su vida en primera persona emitido durante las últimas semanas. Siete capítulos en los que había hablado de la mala relación con su padre, de la enfermedad y muerte de su madre, de sus hermanos y de Ortega Cano, pero sobre todo, del calvario privado y público vivido con Antonio David Flores, padre de sus hijos. Sin embargo, el llamamiento hecho por su hija, Rocío Flores, la semana pasada en programa de Anta Rosa donde colabora hizo que la mayor parte de la cita tratara sobre la relación entre las dos Rocíos. «Mamá, coge el teléfono», interpelaba la hija. Pero la madre lo tenía claro: «No estoy preparada y sé que ella tampoco», aseguraba, alegando que «las condiciones no son las idóneas. Tiene que pasar tiempo». Además, revelaba que tiene detrás «un equipo médico que me dice que no lo haga porque sería como volver a la casilla de salida». «Me estoy preparando con terapia, con fármacos…», confesaba. Argumento que deja sin posibilidad de réplica a la reclamación de Rocío Flores.

Una Rocío Flores que vivió la entrevista de su madre desde Málaga, donde reside habitualmente, y que renunció a hacer cualquier tipo de declaración o valoración al respecto, al menos por ahora. La joven tampoco emitía ningún mensaje en redes sociales que pudiera interpretarse como una indirecta a su progenitora. Refugiada en los suyos, subía a su historia de Instagram un divertido vídeo despertando a su hermana pequeña para ir al colegio. Una imagen en la que también aparecía su novio, Manuel Bedmar. Precisamente junto a su novio se la pudo ver por las calles de Málaga, vestida de negro, con gorra y mascarilla a juego, con una imagen que casi podría considerarse de incógnito.

Mientras ella guarda silencio, el resto de los familiares implicados hacía lo propio. Nada se ha sabido de Rosa Benito, Amador y Gloria Mohedano u Ortega Cano. El torero visitaba ayer los servicios médicos de un hospital en Madrid y tampoco decía una sola palabra sobre las declaraciones realizadas por la hija de la que fuera su mujer y solo hablaba para decir que se encontraba bien de salud. Parece ser que el diestro esperará al final de la emisión de la docuserie para ofrecer su opinión.

El que la entrevista se fundamentara mayoritariamente en la mala relación entre Rocío Carrasco y Rocío Flores así como los términos que la hija de 'La más grande' utilizó para referirse al incidente que determinó la ruptura definitiva entre ambas, hablando de «paliza» y relatando que su hija solo había dejado de pegarle «cuando perdí la consciencia» ha hecho que se levantaran voces pidiendo prudencia. Así lo hacía Ana Rosa Quintana que tiene en su cuadro de colaboradores a la hija de Antonio David: «Si ella ha sido víctima, y lo ha sido públicamente, sabe el sufrimiento que le ha producido eso. Tiene que pensarse muy bien si no va a pasar lo mismo con su hija», lanzaba la presentadora. En el mismo sentido se manifestaba Joaquín Prat al asegurar que el relato «criminaliza» a su hija. «No te permiten tener contacto con tu hija pero sí ponerla a los pies de los caballos», se preguntaba.

En ese mismo plató, Alessandro Lecquio comentaba como uno más la entrevista en la tertulia de corazón. El colaborador, que hace casi un año perdió a su segundo, hijo, Aless, víctima del cáncer, aseguraba que «daría lo que fuese para abrazar a mis hijos». Él polémico conde ha sido uno de los más críticos con Rocío Carrasco y ella respondía a todos sus comentarios con un sencillo «perro no come perro», una insinuación ante la que Lecquio quiso subrayar que «nunca he sido denunciado por maltrato y por tanto, nunca he sido condenado por maltrato». Alessandro, además, recibía el apoyo de su exmujer y madre de Aless a través de su cuenta de Instagram. La actriz y presentadora subía una foto del conde abrazado a su hijo con el mensaje: «Que buen padre has sido y eres. Aless te adoraba…». Un emotivo mensaje que no parece haber sido fruto de la casualidad.