Elsa Pataky responde sobre la renuncia a su carrera: «Fue una decisión mía»

Chris Hemsworth dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento a su mujer, Elsa Pataky, por su entrega al recibir una estrella en el Paseo de la Fama el pasado 24 de mayo. «Ha estado durante casi toda mi carrera a mi lado, animándome y apoyándome sin cesar. Y no olvido que ella dejó a un lado sus propios sueños par apoyar los míos», dijo. Unas declaraciones que han causado una importante controversia en redes sociales al catalogarlas de «machistas». Sin embargo, la actriz española ha querido aclarar cómo lo ha vivido ella. «Eso es una cosa muy personal, si quieres hacerlo lo haces y si no, no lo haces. Yo sentí que es lo que quería hacer y que me sentía más a gusto estando con mis hijos y teniendo la oportunidad de yo poder estar con ellos. En ese momento quise ser madre y sacrificar parte de mi carrera», ha explicado, subrayando en todo momento que «fue una decisión mía».

''Él estaba en el comienzo de su carrera y si los dos nos hubiésemos dedicado plenamente a nuestras carreras, nuestros hijos estarían de arriba para abajo sin estar con ninguno de nosotros», ha recordado, al tiempo que ha añadido que «fue una decisión muy personal». Elsa ha valorado que «siempre las mujeres, en general, sacrificamos mucho por nuestros hijos, pero los padres también». «Él también ha sacrificado cosas y es un padre maravilloso», ha zanjado.

