Despistes de etiqueta

Olvidar retirar la etiqueta de una prenda es un despiste de lo más habitual. Sin embargo, resulta muy llamativo cuando ese lapsus lo sufren celebridades respaldadas por un equipo que cuida hasta el más mínimo detalle de sus apariciones públicas. Es el caso de Jennifer Lopez, que el pasado fin de semana acaparó todos los focos en la mediática presentación de las nuevas colecciones de Dolce & Gabbana en Venecia. Cual diosa barroca, la actriz y cantante se enfundó un pantalón con un top a juego que dejaba al descubierto su tonificado abdomen. Un estilismo completo de los diseñadores italianos culminado por una espectacular capa cuajada de pedrería y bordados artesanales. Una maravilla que en algunas imágenes se vio ensombrecida por la gran etiqueta que se veía en el interior de la capa.

También fue en Venecia donde, el pasado año, Georgina Rodríguez lució, con motivo del festival de cine, un estilismo blanco impoluto en el que destacaba una enorme etiqueta negra en el interior de su chaqueta, confeccionada por Ermanno Scervino, tal y como se podía leer en ella. La pareja de Cristiano Ronaldo se tomó el despiste con humor y se hizo eco del descuido en sus redes sociales. Algo parecido también le pasó a Meghan Markle con un favorecedor vestido rojo de la marca británica Self Portrait, una de sus predilectas, que dejaba a la vista la etiqueta en el bajo de la falda a su llegada a Tonga. Uno de esos viajes oficiales en los que nos regalaba estupendos 'looks' que tanto se echan ahora de menos en los eventos de su familia política.

Cesiones y regalos

No siempre se puede achacar a un despiste, pues hay firmas que exigen que la prenda cedida para un evento se devuelva tal cual se prestó, es decir, con la etiqueta puesta. Un requerimiento que no exigen en XXL Comunicación, agencia con más de 20 años de experiencia en moda y estilo de vida, con clientes como Custo Barcelona, Andrés Sardá o Lola Casademunt. «En esto nosotros tenemos mucho cuidado y no tenemos problema en que se quiten las etiquetas de las prendas para los eventos», cuentan desde el 'showroom' de la prestigiosa agencia de comunicación a este periódico.

Imagen del 'showroom' de la agencia XXL Comunicación. / R.C.

Pero, ¿cómo trabajan las firmas de ropa con las celebridades? Se trabaja tanto con cesión como con regalo de las piezas. «Dependiendo del personaje y el evento también se realizan piezas a medida», explican desde XXL Comunicación. «Estos préstamos se hacen a cambio de créditos, menciones en redes y cesión de imagen, siempre de mutuo acuerdo entre la marca y la agencia», detallan. «Tenemos acciones de 'gifting' (piezas regaladas) para las que nosotros proponemos perfiles (modelos, músicos, actores...) que estén alineados con el cliente. Por otro lado, cuando hay festivales de cine o eventos a nivel nacional e internacional hacemos un estudio de los asistentes a dichos eventos para ofrecerles nuestras firmas». «Y -añaden- también recibimos peticiones para ceder vestuario que realizamos con previa confirmación de la marca».

Un proceso, que aunque parezca tedioso, puede ahorrar muchos disgustos a firmas y celebridades. Casas de moda han visto como rostros conocidos que se alejan de la imagen que quieren transmitir al público lucen sus prendas, una situación que en ocasiones ha llevado a que se pongan en contacto con el personaje en cuestión para llegar a un acuerdo económico con el que contentar a ambas partes. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, con Michael Sorrentino, uno de los participantes del polémico 'reality' 'Jersey Shore'. El joven lucía habitualmente prendas de Abercrombie & Fitch, lo que no hizo ninguna gracia a la marca, que compensó al díscolo concursante para que se decantase por otras marcas.