Daniel Sancho «sabe lo que hizo y quiere planear cómo vivir» en la cárcel

Daniel Sancho ha pasado sus primeras horas en cárcel de Koh Samui después de que ayer el juez decretara su ingreso en prisión provisional a la espera del juicio. Al español se le acusa de asesinato del cirujano Edwin Arrieta en un hotel de la isla de Koh Phangan, en el sureste de Tailandia, además de ocultación del cuerpo y de manipulación del mismo -desmembró el cuerpo de la víctima para ocultar sus restos, lo que suponen agravantes al delito de asesinato que él mismo ha confesado. Este martes ha recibido la visita de su abogado tailandés, Khun Anan, que ha asegurado que «sabe lo que hizo». «Creo que está relajado. Él sabe lo que hizo, le he explicado el proceso. Él quiere planear cómo vivir aquí dentro», señaló Anan a los medios que le esperaban a la salida de la prisión.

Mientras Sancho permanece en prisión tras reconocer el asesinato del cirujano colombiano, la Policía tailandesa sigue buscando los restos de la víctima. Buzos y rescatistas continúan la búsqueda tras peinar la costa de la isla donde han tenido lugar los hechos y encontrar seis partes del cuerpo de Arrieta que todavía no se han localizado, según informa el diario 'Bangkok Post', Además, se han conocido nuevos y escalofriantes detalles sobre la declaración del joven español ante las autoridades tailandesas, en la que ha explicado que llevaba manteniendo relaciones sexuales de forma esporádica con el colombiano, al que conoció por Instagram hace aproximadamente un año.

Además, contó en su declaración que cuando quiso finalizar la relación, Arrieta le habría amenazado con difundir imágenes de ambos de carácter íntimo, advirtiéndole que podría hundir la imagen pública de su familia. Eso habría provocado que Daniel cometiera el asesinato en Tailandia. «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén», confesó el español a sus abogadas. «Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», añadió el cocinero de 29 años.

Tras su confesión, Daniel Sancho realizó una reconstrucción de los hechos explicando su versión de lo ocurrido. Los agentes también trasladaron al español este domingo a varios de los lugares de la isla donde estuvo la última semana, antes de la desaparición de Arrieta y el posterior hallazgo macabro de varias partes suyas en bolsas de basura. Con ello pretendía construir una cronología que pueda dar más luz a lo que ocurrió en la noche del martes después de que ambos acudieran a una fiesta de la luna llena, una de las citas más importantes y conocidas de Ko Pha Ngan y en la que es conocido el exceso de alcohol y drogas.

Sancho, durante la reconstrucción del caso. Efe

La Policía tailandesa no termina de creer la versión que ha facilitado el español y mantienen abiertos todas las posibilidades. Los agentes creen que las pruebas que se han recopilado en estos días evidenciarían una cierta preparación de los hechos por parte de Daniel Sancho, como podría ser que antes de la noche del asesinato comprar bolsas de basura, un cuchillo y productos de limpieza.

En Colombia piden justicia

Mientras, desde Colombia, país de origen de Edwin Arrieta, se ha filtrado un audio de su hermana en el que señala cómo se siente su familia tras el fatal suceso. «No solo desmembró a Edwin, sino también a mi familia; nos arrancó el corazón vivo. Daniel Sancho eso lo premeditó, lo hizo consciente, con sevicia; Edwin era una persona que le encantaba hacer amigos, viajar y viajar. Le gustaba conocer gente para viajar, ese era su sueño, eso era Edwin, le gustaba ir a restaurantes», explica. Además, pide justicia para su hermano y que «Daniel Sancho pague por lo que le hizo a mi hermano» y pone en duda la estrategia del español, «0bviamente él se va a tratar de defender y Edwin no puede defenderse porque está ausente».