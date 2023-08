Daniel Sancho, acusado de asesinato, ocultación y manipulación del cadáver 

Daniel Sancho ya está oficialmente detenido por la muerte del cirujano Edwin Arrieta. El cocinero español, que pasará este lunes a disposición judicial, ha visto cómo un tribunal tailandés ha aprobado la petición de la Policía de arrestarle por el asesinato del colombiano el pasado martes en un hotel de la isla de Koh Phangan, en el sureste del país. La prueba de ADN de los restos humanos hallados dentro de un saco de fertilizante en un contenedor de basura -y que pertenecen a Arrieta Arteaga, la noche del asesinato ha sido suficiente para que el Tribunal Provincial de Koh Samui haya aprobado la orden de detención del español, según ha confirmado el general Surapong Thanomji, comisario de la Policía Provincial de la 8ª Región.

Una vez que pase a disposición judicial, Daniel Sancho será acusado de asesinato, ocultación del cuerpo y de manipulación del mismo al desmembrar el cuerpo de la víctima para ocultar sus restos, lo que suponen agravantes al delito de asesinato que él mismo ha confesado. «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén», confesó el español a sus abogadas. «Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», añadió el cocinero de 29 años. Además, al ser preguntado si se sintió forzado por la policía tailandesa para declararse culpable, Sancho contestó: «No me sentí cómodo, pero tampoco forzado». «Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo», añadió.

Tras su confesión, Daniel Sancho realizó una reconstrucción de los hechos explicando su versión de lo ocurrido. Los agentes también trasladaron al español este domingo a varios de los lugares de la isla donde estuvo la última semana, antes de la desaparición de Arrieta y el posterior hallazgo macabro de varias partes suyas en bolsas de basura. Con ello pretenden construir una cronología que pueda dar más luz a lo que ocurrió en la noche del martes después de que ambos acudieran a una fiesta de la luna llena, una de las citas más importantes y conocidas de Ko Pha Ngan y en la que es conocido el exceso de alcohol y drogas.

Daniel Sancho negó todo en un primer momento, pero varios cortes y arañazos que presentaba el español provocó que los agentes sospecharan. Posteriormente, el hijo de Rodolfo Sancho explicó que él tras regresar al hotel después de la fiesta, el cirujano colombiano intentó tener sexo con Sancho -siempre según su versión-, pero este se negó y tras un forcejeo, Edwin cayó al suelo y se golpeó, quedando inconsciente. La Policía cree que pudo morir en el acto a consecuencia del impacto, por lo que Sancho buscó la forma de deshacerse del cadáver, según los investigadores.

El español durante la reconstrucción de los hechos, en la habitación de su hotel escoltado por la Policía; Operarios buscando los restos de cuerpo en un vertedero. Efe

Por ello, tras supuestamente haber descuartizado el cuerpo en más de una docena de trozos, los repartió en varias bolsas de basura y en una bolsa de viaje para deshacerse de ellos. Las bolsas de basura las tiró a un vertedero, mientras que las partes del cuerpo que metió en la bolsa de viaje, entre las que estaría la cabeza, las lanzó al mar tras comprar un kayak.

Cadena perpetua o pena de muerte

Después de su confesión, el español se enfrenta a un complicado escenario penitenciario, ya que Tailandia es un país conocido por la dureza de sus penas, no sólo en cuanto a homicidios se refiere, sino también por temas de narcotráfico y drogas. Además, las duras condiciones de vida en las cárceles hacen que la seguridad de los presos no esté garantizada mientras cumplen su condena. Sancho podría ser condenado a la pena de muerte o la cadena perpetua, ya que además del , se enfrenta a los agravantes de ocultación del cuerpo y manipulación del mismo.

De hecho, el Código Penal tailandés recoge en su artículo 288 que el homicidio puede ser castigado con prisión de entre 15 y 20 años, cadena perpetua o pena de muerte.