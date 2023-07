Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ya están en casa con Laia

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ya están en casa con su hija en brazos. La familia ha dejado el Hospital Montepríncipe de Madrid donde la pequeña Laia nació el pasado 14 de julio y ha dado la bienvenida a la niña en su hogar con globos, flores y un osito de peluche. Ha sido la presentadora quien ha subido una fotografía tras instalarse dando la gracias por las numerosas muestras de cariño que han recibido en estos días.

«Ya en casita con Laia. Estoy en una nube de amor. Sabía que la amaba pero al verle la carita me siento muy sobrepasada por todas las cosas tan preciosas que me nacen hacia ella. Solo quiero amarla, cuidarla y protegerla», ha escrito Cristina en su perfil de Instagram. «Cuando nace un bebé también nace una madre por lo que me estoy conociendo en esta nueva versión mejorada y tan sensible», ha publicado al tiempo que ha asegurado que «está siendo la experiencia más brutal, mágica y real de mi vida».