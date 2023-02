Las confesiones de la mujer con la que el príncipe Harry perdió la virginidad

El príncipe Harry abrió la veda al publicar episodios de su vida íntima en su autobiografía y al hablar de ellos en las numerosas intervenciones públicas que viene realizando desde que se consumara su 'divorcio' de la familia real británica. Ahora ha sido la mujer con la que perdió la virginidad la que ha hablado a varios medios británicos para contar su versión de la historia. Ella es Sasha Walpole, una amiga de la juventud del hijo menor del Diana de Gales con quien coincidía habitualmente en Highgrove que ha recordado aquel momento como «espontáneo y chispeante» a la vez que breve: «Fue un apasionado revolcón de cinco minutos», ha dicho.

En su relato, Harry habla de un pub con amigos, alcohol y una escapada a un campo cercano y por toda identidad de ella, la nombra como de una mujer «mayor». Esto hizo desatar todo tipo de especulaciones y quinielas en búsqueda de la identidad de la misteriosa mujer que ha resultado ser solo tres años mayor que él. Ahora Sasha tiene 40, es madre de dos hijos y se dedica a conducir excavadoras.

El encuentro íntimo entre ambos fue en 2001. Acudieron a un pub donde ella celebraba su 19 cumpleaños. Harry era estudiante de Eton y tenía 16. Los dos eran buenos amigos y él le regaló un peluche de la cerdita Peggy y una tarjeta de cumpleaños con un chiste sobre una ballena llena de flatulencias. Obsequios poco dados al romanticismo y que no hacían presagiar la complicidad que vendría después. Aunque estaban de celebración, Sasha vio llegar a su exnovio con su nueva pareja, lo que parece que torció la velada y dio lugar a que su amigo Harry intentara animarla a base de chupitos. «No soy una persona que suela abrazar, así que Harry no me dio un abrazo. En cambio, apareció con una bandeja de chupitos y me dijo: 'Feliz cumpleaños. Bebamos algo'», ha declarado.

Después de risas, baile y bastante alcohol, el hijo del príncipe Harry invitó a la joven a salir fuera con la excusa de fumar un cigarrillo. Fue él quien dio el primer paso y una cosa llevó a la otra. «Empezó a besarme. Fue apasionado, intenso. Los dos lo sabíamos. Pasó de un beso al suelo muy rápidamente», recuerda. A campo abierto detrás del bar The Vine Tree, en el pueblo de Wiltshire en Norton. «Un apasionado revolcón de cinco minutos» que ha evocado como «emocionante y ardiente» porque «no debimos haberlo hecho». Y es que Sasha ha dicho que para ella no era el príncipe Harry sino Harry, su amigo y la situación «se descontroló un poco».

La mujer ha asegurado que no sabía que él era virgen: «No había ninguna sensación de virginidad, parecía saber lo que hacía. Fue rápido, salvaje, excitante. Los dos estábamos borrachos. Si no, no habría ocurrido». En todo caso, a ella no el importa que haya salido a la luz aunque haya calificado el encuentro de «poco glorioso».