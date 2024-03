Chiara Ferragni, sobre la «fuerte crisis» con su marido: «Somos dos adultos que nos amamos»

A finales de 2023 la vida de Chiara Ferragni dio un vuelco a conocerse lo que se ha venido a llamar como 'Pandoro gate', cuando se le acusó de promocionar este dulce tradicional navideño con fines benéficos falsos. Desde entonces, algunas de las grandes firmas con las que colaboraba han roto sus contratos con la italiana y el culmen de la debacle llegó al conocerse que los problemas estaban afectando a su vida personal tanto que su marido, el rapero Fedez, había abandonado el hogar familiar.

Ahora, la 'influencer' ha hablado en televisión del momento que está viviendo y ha aclarado en qué punto se encuentra su matrimonio, esquivando en todo momento las palabras divorcio o separación. «Fedez y yo hemos hablado. Somos dos adultos que nos amamos. No es que vayamos a terminar de la noche a la mañana. Estamos en una crisis, ya hemos tenido en el pasado. Aunque esta es una situación un poco más fuerte», ha precisado durante la entrevista concedida a Fabio Fazio en el programa 'Che tempo che fa', del Canal 9.

La pareja ha venido relatando su vida en común desde que comenzaron su relación hace ocho años, por eso había llamado poderosamente la atención que en las redes de la 'influencer' no hubiera rastro de su marido desde principios de noviembre. Se barajó que pudiera ser una estrategia de comunicación para que los problemas legales que salpicaban a la empresaria no afectaran a la carrera musical de él. Sin embargo, el mes pasado se supo que el artista había dejado su hogar.

«Se piensa que detrás de cada uno de mis movimientos hay un grupo de expertos y que soy una estratega, pero esto es real y no es una estrategia», ha asegurado sobre el distanciamiento. «Tampoco lo desvelo todo. He publicado mucho porque no hay diferencia entre el mundo virtual y la vida, pero esa es solo una pequeña parte de mi día a día. No cuento otras cosas, pero lo que ves ahí es auténtico», ha explicado, al tiempo que ha reconocido que «renuncias a tu privacidad, pero cuando pides tener un poco de ella, es difícil tenerla».

Una crisis amorosa que ha llegado en su peor momento. «Han sido dos meses y medio muy duros en los que me vi en el centro de una ola de odio. Se podría pensar que alguien como yo estaría preparada, pero nadie te prepara para la violencia de esos ataques», ha lamentado. Y es que Chiara reconoce un error de comunicación, pero no una publicidad engañosa. «Pensé que había hecho una obra de caridad de buena fe. Si algunas personas no lo entendieron así, significa que las cosas deberían haberse explicado mejor», ha apuntado. «En la fase contractual habíamos pedido que se hiciera esa donación y fue un placer para nosotros comunicarlo», ha subrayado, argumentado que «no creo que la caridad deba hacerse solo de forma privada, ya que hacerlo públicamente puede crear un efecto de imitación en la gente».

Una entrevista en la que estuvo arropada por un grupo de admiradores que continúan apoyándola sin fisuras. No en vano, cuenta con una comunidad de seguidores de más de 29 millones en Instagram. «Cuando todos están ahí para elogiarte te sientes invencible, pero cuando hay momentos críticos te sientes rodeada y todo es más difícil», ha valorado.