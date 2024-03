La cantante Aitana, operada de urgencia antes de su concierto en México

La cantante Aitana ha tenido que ser intervenida de urgencia tras sufrir un contratiempo antes de llegar a México, donde ya ha ofrecido un concierto en Monterrey y hará lo propio el próximo 18 de mayo en Ciudad de México, dentro de su gira 'Alphatour'.

La catalana contó a sus fans el motivo por el que a pocas horas de partir hacia el país norteamericano, tuvo que ser atendida de urgencia. Según explicó la cantante, la intervención le dejó con la cara hinchada antes de subirse al escenario en Monterrey. Afortunadamente, ha sido una intervención sencilla que no ha necesitado mucho tiempo.

Lo cierto es que Aitana sufrió un mal común entre la población que puede acarrear dolores importantes: las muelas del jucio. Según reveló la de San Clemente de Llobregat, tuvieron que sacarle un molar antes de coger el avión hacia México.

«Ayer por la noche me operaron de la muela de urgencia, pero todo ready para Monterrey», explicaba la cantante a sus fans. «Con la cara hinchada, eso sí, todo en la vida no se puede», añadía. No es el primer problema dental que se le presenta a la artista durante este tour, que ya ha recorrido varios puntos de España. En una de sus actuaciones en Madrid, el micrófono le golpeó en la cara y esto le hizo parar el concierto porque creía que se había roto un diente, aunque todo se quedó en un susto.