Britney Spears se sincera tras poner fin a la tutela de su padre «Anoche me tomé mi primera copa de champán», dice cn un vídeo.

Britney Spears, la estrella del pop, que lleva tiempo luchando por acabar con la tutela a manos de su padre, consiguió el pasado viernes ser «libre» tras más de 13 años, después de que una jueza pusiera punto y final a la tutela legal sobre su persona y patrimonio.

«Doy las gracias todos los días por poder tener las llaves de mi coche, ser independiente, tener una tarjeta de crédito, ver dinero en efectivo por primera vez y poder comprar velas», escribió en una de sus últimas publicaciones en Instagram, recuerda LOC.

Este fin de semana ha sido el primero en el que ha podido saborear la libertad y los pequeños placeres de la vida. «Qué fin de semana tan increíble...¡Me he sentido como si estuviera en el séptimo cielo todo el tiempo! De hecho, anoche tomé mi primera copa de champán en el restaurante más bonito que he visto nunca. Creo que he esperado lo suficiente después de 13 años», explicó en el vídeo que colgó en sus redes sociales