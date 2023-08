Britney Spears rompe el silencio tras su divorcio: «No podía soportar más el dolor»

G. S. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«Como todo el mundo sabe, Sam y yo ya no estamos juntos. 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco en 'shock'». Así comienza Britney Spears un texto que ha publicado tras salir a la luz su divorcio de Sam Asghari, al que dio el sí, quiero hace tan solo 14 meses. En el escrito especifica que no va a dar explicaciones sobre su separación porque «honestamente no es asunto de nadie», aunque sí afirma que «no podía soportar más el dolor».

Asghari se adelantó con una declaración, también en sus redes sociales, el pasado jueves. «Después de 6 años de amor y compromiso el uno con el otro mi esposa y yo hemos decidido poner fin a nuestro viaje juntos», deseando todo lo mejor a la artista. Unas palabras mucho más amables que las de la cantante. Y eso que, según la publicación TMZ, el modelo se fue de la casa que ambos compartían por una supuesta infidelidad de la cantante con uno de sus empleados del hogar. La publicación también detalla algunos presuntos episodios de violencia de Spears hacía Asghari durante su relación. Según señalan fuentes cercanas a la pareja, en una ocasión, la cantante dio puñetazos a su entonces marido mientras dormía, dejando un ojo morado al modelo, que no supo reaccionar mientras su mujer le golpeaba. Tras la agresión, Sam fue fotografiado con marcas en el ojo y la señal de un mordisco en el brazo. Las fuentes añaden que Spears tendía a «perder los estribos» al menor desaire, y eso aterrorizaba a Sam, en especial por todos los cuchillos que la cantante tenía por todas las estancias de la casa para, según decía, defenderse en caso de la aparición de algún intruso. Tanto la revista People y la BBC, señalan que Sam Asghari ha solicitado al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles que la artista le pague una manutención y poder modificar el acuerdo prenupcial, por el que se quedaría con poco más que los regalos que Spears tuvo a bien hacerle durante su relación, en la que no tuvieron hijos.