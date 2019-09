Tania Llasera defiende sus imperfecciones

Ante tal mensaje, Tania decidía responder con un contundente «en la (clínica) del útero de mi madre». Además, la periodista ha querido hacer una reflexión sobre la sociedad en la que vivimos y la relación que tenemos con la imagen: «Es alarmante el nivel de superficialidad al que estamos llegando. No es la primera ni será la última vez que me lo preguntan y es verdad que aquí preguntan con mucha educación, así que no son las formas las que me molestan. Pero sí que me parece una pena que hoy en día se dé por hecho que todas estamos operadas y retocadas».

Y es que para Tania no hay nada más bello que ser como uno es: «Todavía hay gente natural que defiende la belleza natural, yo por ejemplo. Os juro que jamás me he tocado ni la cara, ni el cuerpo, ni el alma. Me pidieron hace ya muchos años que me operase la nariz y me la pusiera recta, también que me pusiera pecho y me negué. Me negué porque creo que mía imperfecciones son justo lo que me define, lo que me hace bella, lo que me hace yo. Me flipan que mis facciones me recuerden a los míos. Y que conste aquí, que me parece genial que las personas se operen y se quiten o pongan lo que quieran. Pero por favor, respetad que yo no quiera tocarme y que quiera envejecer con cada arruga ganada a risas y cada michelín a golpe de manjar».