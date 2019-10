La piel es nuestro órgano más expuesto, nos protege del exterior y también es nuestra carta de presentación. Lucir siempre joven es la eterna aspiración. El cuidado de la piel está a caballo entre la medicina y la cosmética, “un terreno abonado para que florezcan todo tipo de mitos y leyendas...y alguna que otra estafa”, asegura el investigador José Miguel Mulet.

El profesor de biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia e investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de esa ciudad acaba de publicar “¿Qué es la vida saludable?” ( Ed. Destino) donde desbarata con argumentos científicos 103 mitos y creencias. Uno de los capítulos lo dedica a la piel.

Y encontramos que más que ciencia a veces la estafa se cuela en el anhelo de permanecer joven, estamos rodeados de ofertas médicas y cosméticas que, sobre todo, nos afectan al bolsillo.

“Es la ley de la oferta y de la demanda y hay muchos productos que prometen mantener la piel siempre joven. ¿Y esos productos funcionan? Ahí es donde entra la utilidad de este libro”, asegura Mulet a EFEsalud.

¿Funcionan las cremas antiedad?

No hay crema antiedad que impida el paso del tiempo “pero eso no quiere decir que no pueda prevenir, evitar o paliar los efectos del calendario sobre la piel”, asegura Mulet en el libro.

La crema más cara no es necesariamente la mejor, otro de los mitos de la piel.

No hay que fijarse ni en la marca, ni el precio, solo en los componentes como:

Retinoides: estimulan la producción de colágeno, la proteína que da firmeza a la piel. Pero, advierte, “el colágeno no atraviesa la piel así que no hace nada”

Ácido hialurónico: gran poder hidratante pero tiene que ser hidrolizado o fragmentado, si no no atraviesa la piel.

Vitaminas: Funcionan en la piel, especialmente la vitamina C, que es antioxidante, la E que es hidratante; o la coenzima Q10 que previene la oxidación.

Ácido glicólico: ayuda a eliminar las células muertas de la piel. Mejor utilizarla de noche porque hace la piel más sensible al sol.

¿Son peligrosos los parabenos?

Los parabenos son una familia de moléculas que se utilizan, principalmente, como conservantes. Son moléculas seguras.

¿Por qué entonces hay etiquetas que publicitan que se trata de un producto “Sin parabenos”?

“Se trata de un miedo conveniente mercalizado”, dice Mulet, tras la publicación de un artículo en 2010 que advertía de los posibles efectos hormonales de los parabenos. Pero no se utilizaron los parabenos que se usan como conservantes y además en el experimento se ingerían, no eran de uso sobre la piel.

El marketing hizo el resto y nació la primera crema libre de parabenos. “Así es como se crea un mito a pesar de que sabemos que se trata de un producto seguro y útil para evitar infecciones”, apunta el investigador.

¿Es seguro el bótox?

Otro de los mitos de la piel es el relativo a la aplicación de toxina botulínica para suavizar las arrugas y rejuvenecer.

“El bótox es una práctica segura y no se han descrito efectos secundarios o problemas importantes” al inyectarse toxina botulínica que elimina las arrugas de la cara al relajar ciertos músculos.

Aunque sea una toxina se está inyectando de forma local y su efecto dura varios meses, apunta en el libro.

Mulet advierte, como cualquier cosa relacionada con la medicina estética, de que estos tratamientos los apliquen especialistas.