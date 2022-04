Belén Esteban ingresa en el hospital oculta bajo una manta

Tras su aparatosa caída el pasado lunes en pleno directo, Belén Esteban ha ingresado esta mañana en un hospital madrileño completamente oculta bajo una manta para evitar ser fotografiada y acompañada de su inseparable marido Miguel.

La colaboradora de ´Sálvame´ pasará por quirófano en los próximos días para ser intervenida de la rotura de tibia y peroné que sufrió al simular una prueba de supervivientes en el plató. Una lesión por la que tendrá que estar en reposo, al menos, los dos próximos meses.

Belén Esteban estaba colgada junto a Lydia Lozano de una barra colocada a varios metros, cuando en menos de cinco segundos se desestabilizó y se cayó. «Tengo el hueso fuera, lo sabía, lo sabía. El azúcar, lo sabía. No me puedo mover, me he roto el hueso. He notado un chasquido al caer. No lo tenía que haber hecho. Y encima mi madre viéndome», repetía Belén una y otra vez, con voz temblorosa ante sus atónitos compañeros de plató