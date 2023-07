Belén Esteban defiende el anonimato de su marido

R. C.

Belén Esteban ha viajado a Estados Unidos junto a otros colaboradores de Sálvame de la mano de Netflix. En este tiempo, han surgido rumores de crisis en su matrimonio que tanto ella como su marido han negado. De hecho, Miguel Marcos no dudó en remitir un comunicado en el que pedía que no se siguiera hablando de él porque aseguraba ser una persona anónima, un extremo que su mujer ha defendido a su regreso a España. «Mi marido, porque se ponga en un photocall no es famoso. Cuando se pone es porque la prensa se lo pide y porque va a acompañar a su mujer», respondía a los reporteros.

Además, ironizaba con la posibilidad de una crisis en la pareja: «Acabamos de firmar la separación. Hemos discutido en la calle y parece ser que hay imágenes que no han salido. Bueno, hemos tenido una en la calle a gritos que no te imaginas». Lejos de los especulado, Belén confirmaba que se encuentra «feliz» y «superbién» y recordaba que su marido «no ha ido ni a un programa, ni ha cobrado, ni ha salido en una exclusiva», por lo que pedía «un poquito de respeto» y advertía de que «vamos a tomar medidas legales».