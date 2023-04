Bárbara Rey, el día que conoció al rey Juan Carlos: «Se me iba a salir el corazón»

En el segundo capítulo de la serie documental sobre la vida de Bárbara Rey, la vedette ha hecho un repaso a sus 'Amores bárbaros' entre los que tiene un papel especialmente protagonista el rey Juan Carlos. La actriz ha recordado la primera vez que lo vio: «Se me iba a salir el corazón».

Fue el propio monarca quien la contactó por teléfono porque quería conocerla en persona y, aunque al principio pensó que era una broma, pronto pudo comprobar que era el soberano en persona. Él le facilitó un número para que llamara de vuelta y marcar escuchó cómo desde el otro lado del hilo le contestaban, «Zarzuela, ¿dígame?».

Bárbara Rey ha detallado también el primer encuentro en persona. «Me mandaron un coche a recogerme. Yo iba detrás, sin respirar, casi me ahogo. Llegamos a Zarzuela y salió a recibirme Sabino Fernández Campos, me acompañó por la escalera central del palacio. Yo fui al ala derecha, donde estaba su despacho. Ahí fue donde le conocí». En aquel momento «el corazón no se me salía de la boca de milagro, fue una impresión tremenda», ha descrito.

Pero, aunque ella no tenía nada claro cómo comportarse o qué decir, el consabido carácter campechano del rey hizo que pronto se sintiera cómoda, «hizo la cosa más fluida», ha apuntado. Un primer encuentro que estuvo precedido por numerosas llamadas ya que, según ha recordado la vedette, el monarca la llamaba todos los días dos o tres veces. «Se comportó correctamente (durante aquella cita inicial en Zarzuela), pero al marcharme, me abrazó, me besó y me dijo de vernos», ha dicho.

Así comenzó una historia que, hasta el aserto de la propia Bárbara Rey, se intentó mantener en silencio durante décadas ya que, aunque muchos lo sabían, nadie lo confirmaba. Entre los niditos de amor, la actriz ha recordado una de las casas de campo que había pertenecido a Francisco Franco. «Esta casa estaba como en alto, como en un montículo, todo rodeado de encinas, pinos… Era muy austera, una cosa tenebrosa», ha detallado. «En la parte del salón había un sofá de cuadros que no te quiero ni contar. Había muchas habitaciones con unas camas de mierda que no las habría puesto en ningún sitio. Así era Franco, porque me imagino yo, que esas serían para sus nietos», ha descrito.

«Juan, Juanito, cariño, mi amor», así ha dicho la actriz que llamaba al rey en la intimidad. Una intimidad que también tuvo sus sinsabores. Y es que, cuando la familia de la actriz estaba pasando por un mal momento económico, le trasladó a Juan Carlos que estaba intentando vender una joya porque necesitaba cuatro millones de pesetas. «Le pregunté si me la quería comprar él y me dijo que sí. A los dos días vino una persona con el dinero y lo primero que hizo fue pedirme el brillante. Le dijo a Sabino, 'Mira qué listo soy, que he comprado por cuatro millones una piedra que vale doce'». Un episodio que dolió mucho a la totanera. «Ahí me decepcioné muchísimo con él».