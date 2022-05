Aurah Ruiz revela lo que pasará cuando se case con Jesé

¿Quién no ha pensado, alguna vez, en pasar por el altar? Aurah Ruiz, sí. La influencer está a punto de casarse con el futbolista Jesé Rodríguez. Y lo que parece, en principio, una buena noticia, la grancanaria sabe que esto le supondrá un quebradero de cabeza. Pero no le importa. Según la influencer, la decisión va a cambiarle la vida, seguramente. Compartir la vida con un deportista de élite, no es tarea fácil, pues nunca se sabe donde acabaran viviendo en cada temporada futbolera. Así lo ha explicado Aurah en su canal de mtmad, donde ha revelado que sabe con quién y con qué condiciones se casa. Tiene claro que nada le impedirá ir junto a Jesé, allá donde le lleve el fútbol (a pesar, incluso, de las complicaciones de salud de Nyan, el hijo de ambos). «No está mejor, pero ahora sí está más estable», afirmó en el programa digital.

Además, también ha desvelado detalles de cómo cambiará su vida a partir de la boda como el cambio de apellido o la mudanza a una nueva casa, ¿quizá a una más grande? ¿Será en Gran Canaria? Estaremos atentos a las novedades.