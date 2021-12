Aurah Ruiz se pelea en la grada durante un partido de Jesé con la UD La televisiva contó en su canal de MtMad que mantuvo una fuerte discusión con su amigo: «Mi mejor amigo ya no lo es»

Aurah Ruiz protagonizó una fuerte discusión durante el partido de Las Palmas contra el Leganés en Madrid en el que los amarillo perdieron por 4-1. La televisiva mantuvo una pelea verbal por la que ha dejado de seguir a dicho amigo en las redes sociales.

«Mi mejor amigo ya no es mi mejor amigo. Tengo una mosca... acabo de tener un disgusto brutal. No quiero saber nada. Acabo de dejar de seguirle en redes sociales y estoy súper cabreada», contaba la que fuera concursante de GH VIP en su canal de MtMad.

«Después de discutir con una persona muy mayor que le dijo hasta 'muérete' a mi pareja, nos fuimos con mi amiga, porque Jorge tiene la mala leche de dejarnos tiradas a -1″, añadía Aurah Ruiz sobre lo sucedido en Butarque.

«Encima nos han goleado. Hemos perdido 4-1 y todo lo que íbamos a hacer ya no se va a hacer. Me río por no llorar... ¡qué desastre!», concluía la pareja de Jesé Rodríguez.