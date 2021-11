Aurah Ruiz se opera de glúteos y Jesé le prohíbe que vuelva al quirófano: «Se pasó»

Aurah Ruiz pasó por el quirófano para someterse a una operación de glúteos que hace tiempo venía deseando y que anunció en su canal de Mtmad. Pese a que Jesé Rodríguez se incluye entre los que se han rendido a este nuevo retoque, también le ha invitado a que sea el último.

«Cuando me despertaron parecía que me estaba muriendo. Me empezó un dolor en la cadera...», explicaría Aurah Ruiz este mismo jueves. «Les voy a enseñar un poco. Me he escapado de Jesé, que no me deja levantarme, pero como estoy con la anestesia... Esto no lo he hecho nunca», continuaría la canaria.

Aurah Ruiz tampoco tendría reparo alguno en compartir algunas imágenes después de la intervención, mostrando la faja con sangre. «La que se ha liado... Está todo lleno de sangre porque me he intentado colocar la faja, que no es la faja correcta para lo que yo me he hecho. Tengo unos morados de locos», dijo en su canal. «Quiero que sepan que me siento muy bien ahora porque me dieron un calmante en el hospital», añadiría.

Sobre la operación, su pareja, el jugador de Las Palmas, Jesé Rodríguez se mostró sorprendido y le recomendó que seal aúltima. «Se pasó», dijo pese a que le había gustado el resultado. Eso sí, con un aviso. «Jesé me dice que no me tengo que operar más y me ha prohibido hacerme más operaciones. Yo le dije que me quería hacer otra cosa y él me ha dicho que no Es verdad que no tenía necesidad pero ha salido todo bien«, reconoció Aurah.