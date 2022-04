Aurah explica por qué no participará en Supervivientes La grancanaria era uno de los nombres que con más fuerza había sonado en las últimas semanas

El popular reality afronta estos días la cuenta atrás para su esperado estreno y ya han trascendido detalles sobre el mismo.

La novia del futbolista Jesé Rodríguez ha desvelado que no participará en esta edición de Supervivientes 2022.

Aurah Ruiz ha querido desmentir a través de su cuenta de Instagram: «Si me preguntáis ahora porqué no me fui, fue porque los elegí a ellos. Tenemos planes«, ha escrito la televisiva junto a una foto de su pareja, Jesé Rodríguez y el hijo que tienen en común, el pequeño Nyan.

«Pero estoy muy agradecida del interés tenido en mí. Ojalá algún otro año. Elegí mi felicidad simplemente. A algunos les cuenta entender eso, pero mi entorno sabe porqué«, ha zanjado sin querer entrar en más detalles.

La pareja anunció su compromiso el pasado mes de diciembre, durante unas vacaciones de navidad en Dubai. Así que, seguramente, se encuentren en plenos preparativos de lo que promete ser una de las bodas del año.

Este mismo jueves 14 de abril Telecinco emitirá 'Rumbo a Honduras', uno de los especiales previstos previos al estreno y la primera gala. En dicho espacio se desvelará la identidad de otro cuatro concursantes y los seguidores del reality podrán ver cómo los participantes se preparan para viajar hasta la isla.

El segundo programa, 'Primeras horas en Honduras', se emitirá el martes 19 y se mostrarán los primeros días de convivencia, y el jueves 21 de abril a las 22.00 horas arranca la nueva edición.