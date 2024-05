Arantxa del Sol cuenta la verdad de su enfrentamiento con Ángel Cristo

Tras un paso por 'Supervivientes' muy comedido y una actitud más que calmada en los platos a su regreso de Honduras, Arantxa del Sol ha sorprendido con su última confesión en la que ha contado la verdad de su enfrentamiento con Ángel Cristo. Un episodio en el que la presentadora ha reconocido que perdió los estribos con el hijo de Bárbara Rey y que incluso llegó a propinarle «una colleja». El detonante de la grave discusión fueron los comentarios sobre la relación de Finito de Córdoba, marido de Arantxa, con Ana Hermina, pareja de Ángel. Según ha revelado la que fuera estrella de la televisión durante la década de los 90, se ha sentido víctima de una trama urdida por el hijo del domador y su novia.

Todo sucedió en uno de los traslados en lancha al término de una de las galas. «Me llamó de todo», contaba Arantxa. «Habló de una supuesta relación de mi marido con su mujer», dijo. «No quería poner mi vida personal en entredicho. Me he sentido utilizada», señalaba. «Estamos en condiciones terribles y nunca me imaginé todo esto… yo no entendía nada… le insulté, utilicé los mismos adjetivos que él, como ladilla, parásito, le dije cosas fuertes, la verdad, y en un momento dado le di una colleja y le dije 'ya te vale'. Estaba super enfadada. Y eso es todo», confesaba intentando mantener la compostura. «Seguramente no supe gestionarlo bien, pero yo no sabía qué se estaba viendo y me estaba sintiendo utilizada, y creo que mi marido también estaba siendo utilizado», reflexionaba con la intención de «hacer autocrítica».

La concursante argumentaba que no quería poner su vida personal en entredicho, razón por la que decidió no confrontar con Ángel. «Yo decido no enfrentarme a él para que lo personal no saliera. Me daba pánico. Era muy duro lo que estaba diciendo. Cuando se toca a la familia y el tema personal para mí es muy duro», argumentaba. «Intentó jugar con mi matrimonio», zanjaba. Unas explicaciones con las que se entiende el muro que la mujer del torero decidió levantar entre ella y el hijo de Bárbara Rey, negándose a propiciar ningún tipo de acercamiento entre ambos, a pesar de que al inicio del programa la relación había sido buena.

Y aunque Arantxa ha aclarado que su matrimonio no se ha visto afectado, precisando que «en casa estamos bien. Yo nunca he desconfiado de mi marido», todo lo sucedido sí que le está pasando factura. De hecho, tuvo que abandonar el programa muy afectada. Así lo explicaba Sandra Barneda: «Se ha ido mal, está mal, ha contado algo que lleva mucho tiempo afectándole muchísimo, le ha entrado el bajón». Una situación que, sin embargo, no le valió como excusa para su comportamiento, que Barneda no dudó en reprocharle: «Nada justifica que se le dé una colleja a otra persona».

La conductora del espacio también detalló las medidas adoptadas por el programa al respecto: «La organización tuvo conciencia de lo que había ocurrido, en ese momento no había cámaras, fue cuando terminó la gala. Se valoró este episodio, se le preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar algún tipo de medidas y dijo que no».

No parece que la figura de Ángel Cristo vaya a poder escapar de la polémica tras el relato de Arantxa del Sol, más bien al contrario, ya que, no solo ha sentido que intentara jugar con su matrimonio, sino que lo ha acusado de haberla «martirizado», al igual que a otros concursantes: «Espero que cuando vengan lo cuenten».