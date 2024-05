Anabel Pantoja guarda silencio sobre la supuesta deslealtad de su novio

Joaquina Dueñas Jueves, 2 de mayo 2024, 10:34 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«Hoy no me encuentro muy bien. Estoy como desengañada», pronunciaba Anabel Pantoja en su última aparición en 'Supervivientes'. Unas palabras que entonces no parecían muy trascendentes pero que han cobrado un nuevo significado después de que este miércoles, el periodista Jorge Moreno revelara en el programa 'Fiesta' que su novio David le habría sido infiel mientras ella estaba de viaje en Estados Unidos para grabar su sección para 'TardeAr'. El colaborador subrayaba que «al menos ha habido un encuentro íntimo con una mujer» que podría contar próximamente su versión de los hechos. Quien no ha dicho nada al respecto, al menos de momento, ha sido la sobrina de Isabel Pantoja que estaba precisamente en Córdoba con su novio mientras se hacía pública esta noticia.

La influencer ha seguido haciendo publicaciones en sus redes sociales contando su día a día, como es habitual en ella, sin hacer mención alguna a su situación sentimental. Y así, aunque nos tenía acostumbrados a subir algunos de los momentos más especiales que comparte con su pareja, desde hace algún tiempo, no tenemos novedades sobre él en el perfil de la colaboradora de televisión. Lo que sí que ha hecho Anabel ha sido reivindicar su profesionalidad y amor propio y contar lo que ha comido en las últimas horas: huevos fritos con patatas, pizza y tostadas con leche y cacao.