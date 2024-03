Ana Obregón vuelve a celebrar su cumpleaños después de un lustro

Joaquina Dueñas Martes, 19 de marzo 2024, 10:26 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Ana Obregón ha cumplido este lunes 69 años y, por primera vez, lo ha hecho al lado de su nieta, Ana Sandra, que le ha hecho recuperar la ilusión. Tanto es así, que la actriz ha vuelto a celebrar su cumpleaños después de un lustro. «Hoy me desperté llorando porque llevaba 5 años sin celebrar mi cumpleaños. Pensaba en las últimas velas que soplé contigo, Aless, el 18 de marzo de 2019, cuando nos habían dicho que te habías curado del cáncer. Me dijiste: Mami, cumplir años es un privilegio. Y yo me callé porque te hubiera regalado todos mis años y los que me quedaban por cumplir», comenzaba escribiendo la bióloga, que perdió a su hijo en mayo de 2020.

«Desde entonces no quería celebrar nada. Entonces Anita lloró pidiendo el biberón… Miré a ese pedacito de cielo que tengo conmigo, la abracé muy fuerte, con tanto amor que las lágrimas rojas se convirtieron en rosas y sonreí. Hoy soplaré la tarta de mi primer cumpleaños de vida contigo, Anita, en la tierra, y contigo, mi Aless, desde el cielo. Qué cerca estás… Amor de mi vida», termina la publicación que acompaña con un carrusel de fotografías en las que rememora los dos cumpleaños que han marcado su vida: el último junto a su hijo y el primero con su nieta.

