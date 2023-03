Ana Obregón, madre a los 68 años de una niña nacida por gestación subrogada

Noticias Relacionadas

La gestante, de nacionalidad estadounidense, se quedó embarazada en junio de 2022, mes en el que su hijo Aless hubiese cumplido 30 años. Algo que no fue dejado al libre albedrío por la actriz, al igual que el nombre escogido para la pequeña, Ana, como ella y como su madre, según desvela ABC.

Ana ha querido ser muy discreta en el proceso. Solo sus hermanas, Celia -que hoy ha asegurado estar feliz- y Amalia, y su expareja y padre de su hijo, Alessandro Lecquio, estaban al tanto de esta decisión. Ha sido el italiano quien en 'El programa de Ana Rosa', donde colabora, ha asegurado que conoce todos los detalles, pero se ha negado a hablar sobre el tema. Por su parte, la representante de la actriz, Susana Uribarri, ha asegurado que se ha enterado este mismo miércoles de la noticia.

Un debate candente

La elección de la presentadora vuelve a reabrir el debate sobre la gestación subrogada. A la ola de detractores en redes sociales, tanto por usar un vientre de alquiler como por la edad de Obregón, se han sumado los comentarios de fuerzas políticas por los pasillos del Congreso de los Diputados y en medios de comunicación, como en el caso de Podemos, que se han posicionado en contra de la decisión de la actriz. «Esta es una práctica que no está permitida en España y así lo reconoce la reciente Ley del Aborto. Hay una incongruencia que esto esté prohibido en nuestro país pero que sí se pueda hacer fuera», ha afirmado la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, en 'La hora de La 1', donde ha añadido que «aún hay pasos que dar para que no se pueda hacer a través de segundos y terceros países».

En la misma línea se ha pronunciado Irene Montero. La ministra de igualdad ha asegurado que «es una forma de violencia contra las mujeres». «Se trata de una forma de explotación contra la mujer», ha insistido María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

El también socialista Adrián Barbón Rodríguez, presidente del Principado de Asturias, ha colgado un tuit con la imagen de Ana Obregón en silla de ruedas en el que escribe: «Esta imagen me duele en el alma. Es propia de 'El Cuento de la Criada' -ficción donde las sirvientas tienen hijos para los matrimonios para los que trabajan-, lo que me produce un enorme desasosiego. No existe la gestación subrogada, existen los vientres de alquiler». Una afirmación que se repite en Twitter o Instagram, donde la revista ¡Hola! no permite hacer comentarios en el 'post' al respecto.

A la misma situación se enfrentaron otras celebridades como el empresario Kike Sarasola, los cantantes Miguel Poveda y Miguel Bosé, el actor Javier Cámara, los rostros televisivos Kiko Hernández, Tamara Gorro y Jaime Cantizano, o Tita Cervera, que con 64 años recibió a sus dos hijas, Carmen y Sabina.

Una etapa muy dura

Los últimos años han sido especialmente duros para Ana Obregón. A principios de 2018 su hijo fue diagnosticado con un cáncer, del que finalmente falleció en mayo de 2020, en plena pandemia. Un año después moría su madre, Ana María Obregón Navarro, a los 95 años. El pasado septiembre se quedó también sin su padre, el empresario Antonio García Fernández.

La actriz se ha refugiado durante todo este tiempo en el trabajo. Regresó a la televisión presentando las Campanadas de TVE, algo que ha hecho en 2020 y 2022. En 2021 no pudo por tener covid. Ha participado en otros programas, como 'Mask Singer', y ha empezado a preparar una serie sobre su vida. Hace unas semanas anunció que lanzaría un libro que su hijo no pudo terminar de escribir, previsto para dentro de un mes, y en febrero puso en marcha una fundación que lleva el nombre de su primogénito y cuyo objetivo es financiar la investigación contra el cáncer.