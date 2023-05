Ana Obregón: «Desgraciadamente, el machismo existe»

Noticias Relacionadas

Ahora son muchos los que se han hecho eco de las diferencias entre ambas situaciones. Incluso Alessandro Lequio ha querido dar su opinión: «Hay una diferencia, él tiene una pareja que es muy joven. Tiene una mujer de treinta y pico años (la actual pareja de De Niro tiene 45). Nunca se sabe lo que puede pasar en la vida, pero por estadística, es muy probable que ella viva muchísimo más tiempo que él». Unas palabras que parecen corroborar su disconformidad con la decisión adoptada por Ana Obregón.

«A determinadas edades hay que empezar a pensar un poco en el futuro de esos niños. No sé qué es peor, criar a un huérfano o a un dependiente de enfermos. No lo sé, pero me parece una locura», añadía en lo que parece una dura crítica a la actriz, aunque no la nombre explícitamente. Si bien desde el principio el conde ha optado por guardar silencio sobre su opinión al respecto los escasos comentarios que ha hecho siempre ha dejado entrever que la relación entre ambos está profundamente deteriorada.

Por su parte, Ana Obregón continúa en Miami y no ha comentado nada sobre el italiano. Su perfil de Instagram se ha llenado de stories con su vuelta a la televisión con el estreno de 'Mask Singer' y de seguidoras que han leído su libro recientemente publicado, 'El chico de las musarañas', que contiene textos del propio Aless Lequio junto a los recuerdos de cómo ella vivió la enfermedad y pérdida de su hijo.

