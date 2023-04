Ana Obregón no descarta tener otro niño

Ana Obregón lo tiene claro. Y no quiere que nada, ni nadie, la interrumpa ni critique por su decisión de tener una nieta por gestación subrogada en Estados Unidos. Fue el último deseo de su hijo, según contó la presentadora una semana después de conocerse la noticia, y bajo ese paradigma Obregón está criando a la pequeña, y protegiéndola de las opiniones vertidas tras conocerse la noticia. «A palabras necias, oídos sordos», declaró este viernes la propia presentadora en declaraciones a Telecinco desde Miami, donde no negó la posibilidad de tener más niños en un futuro. «Poco a poco», respondió tras una breve carcajada.

Eran las primeras declaraciones en televisión de Obregón después de que hace un mes naciera Ana Sandra, la pequeña hija de Aless Lequio. Aunque con un apunte marcado por la propia protagonista: «Legalmente es mi hija pero genéticamente es mi nieta», oficializó durante una conversación en la que adelantó que ya ha conseguido el pasaporte pero que aún le queda un tiempo «largo» para volver a España. Tal y como reconoció, «pocas ganas tiene» de volver en un momento en el que ahora busca «estar tranquila y en paz».

Y es que Obregón está de lleno metida en el papel de abuela. Su primera entrevista en televisión fue en un paseo por las calles de Miami junto Ana Sandra, que recibe el biberón cada tres horas. Pero en los pocos minutos en los que partició en el programa, quiso dejar claro su felicidad. «¿Tú ves mi cara? Mira qué de color y me he quitado luto, que la gente no se da cuenta. Ahora ya mi corazón tiene colores», continuó antes de dejar claro que, a pesar de todo, sí que sigue «con el dolor» por la ausencia de su hijo. Sobre Alessandro Lecquio, el abuelo de la pequeña, y quien no viajó a Miami aunque aseguró durante una entrevista conocer «todo» de la historia, Obregón no se alargó. Tan solo aseguró que se la presentará «por supuesto» en cuanto lleguen a Madrid.

Fue este miércoles precisamente cuando se publicó 'El chico de las musarañas', el libro escrito por Ana Obregón inspirado en las páginas que dejó ya redactadas su hijo. En el la presentadora recoge las palabras textuales con las que su hijo les contó a sus padres sus últimos deseos. «Mamá, papá: si me pasa algo, acordaos de la muestra que dejé en el laboratorio de Nueva York. Quiero tener hijos, aunque ya no esté. Es mi deseo. Prometedme que lo vais a hacer, por favor».

Es por lo que desde el momento de su fallecimiento, traer un niño de su hijo al mundo fue lo que la mantuvo con vida, tal y como contó ella. Ahora está a la espera de volver a España mientras da paseos sonrientes y con coloridos vestidos que hacen ver la «felicidad» con la que asegura estar ahora mismo Ana Obregón.