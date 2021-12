Amor Romeira destapa las infidelidades de Jesé en Ibiza

Y decimos supuestas porque, según la televisiva, el jugador no ha tenido nada con Sandra Pica. Es más, asegura que ni siquiera se conocen.«Sandra Pica no ha tenido contacto, no ha visto a Jesé Rodríguez. Pero de Jesé quiero ampliar otro informativo, porque sé muchas más cosas...», ha garantizado la exconcursante de 'Gran Hermano' a través de un vídeo de su cuenta de Instagram.

De lo que no ha querido hablar es del supuesto romance que el delantero de Las Palmas habría tenido con otra famosa de Telecinco, Nahia Iglesias. Pero no por falta de ganas, sino más bien por falta de pruebas: «Creo que no me han dicho la verdad y como soy muy justa continuaré investigando. Cuando tenga pruebas lo contaré», ha zanjado la también canaria.

La canaria, el pasado año enfadada por unas supuestas palabras de Jesé en las que la describía como «la tía esta o el tío este», decidió abrir la caja de los truenos para confesar que había disfrutado de noches de pasión con el delantero, donde dio todo tipo de detalles.