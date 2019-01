Adexe y Nau, binomio perfecto

Adexe: Si digo la verdad, no lo sé.

Nau: Realmente es impresionante estar en un concierto con tu propia música, que vaya tanta gente a verte, que se sepa tus canciones, que coree tu nombre. No hay palabras para describir una experiencia así.

Adexe: Sí porque ya no es el primero. Tenemos más experiencia grabando, aunque todo se vive con la misma ilusión.

-¿Qué pensaron cuándo les dijeron que tenían más visualizaciones que Alejandro Sanz o que Pablo Alborán?

Adexe: Nos quedamos con la boca abierta. Son unos artistas a los que hemos escuchado desde niños y tener más visualizaciones que ellos es impresionante. Pero lo que realmente nos importa es que la gente disfrute con nuestras canciones.

-¿Cómo viven el fenómeno fans?

Nau: En realidad comenzamos [a cantar] solamente para la familia y los amigos. Teníamos pensado hacer solo una canción pero en la plataforma de YouTube podía vernos todo el mundo y empezó a haber muchísimas visitas. La gente comentaba que quería más canciones, así que hicimos más y, de la nada, vimos que teníamos un millón de suscriptores, luego dos, tres, cuatro... hasta los ocho. Estamos viajando por el mundo, haciendo conciertos, firmas, tenemos ya un primer disco que ha sido nmero uno en ventas en México, España y Colombia y ahora vamos por el segundo álbum. Realmente es algo que no nos esperábamos. Estamos viviendo un sueño.

-¿Cómo es actuar un día ante miles de personas y al día siguiente volver al instituto?

Adexe: Realmente cuando llegas al instituto solo piensas en los exámenes, la tarea. Pero cuando ya estás de viaje recuerdas todo lo que te ha pasado viajando, los conciertos... .

Nau: Es como si llevaramos dos vidas diferentes. Pero realmente es solo una. Estamos súper centrados en los estudios. Son lo primero y ya después viene la música.

-Todo esto empezó en un cumpleaños. ¿Cómo fue?

Adexe: Pues yo me subí a cantar a una mesa en el cumpleaños de Iván Troyano que ahora es nuestro productor y director artístico. Él me vio, me propuso cantar y canté con él una canción. Después yo continué, hice dos canciones más y luego empezamos Nau y yo juntos.

Nau: Pensamos que sería una canción y ya vamos por el segundo disco.

-Para escribir las canciones, ¿en qué se suelen inspirar o cuál es su fuente para elaborar los temas?

Adexe: Escribimos sobre experiencias que hemos vivido, que nos han contado o que solo pensamos.

Nau: Nuestros productores componen las canciones, nos dejan esa base y luego nosotros modificamos a nuestra manera, cambiamos las letras, damos ideas, ponemos una nueva estrofa... .

dexe:Ponemos una parte de nuestro corazn.

-¿Con qué artistas les gustaría colaborar?

Adexe: Con Mau y Ricky que, aunque ya hemos colaborado con ellos, no nos importaría repetir.

Nau: Con Nicky Jam, Wisin, Daddy Yankee... .

Adexe: Y no solo del gnero urbano, también con Shiran, con Pablo Alborán, con todos.