La actriz Adriana Ubani, portada de la revista C7

En varios teatros de Canarias se está representando la obra 'Comedia sexual de una noche de verano'. En su elenco se encuentra la joven actriz Adriana Ubani, un claro ejemplo del enorme talento que hay en las islas. Nacida en Donostia, aunque desde los tres añitos residente en Gran Canaria, Adriana Ubani anuncia a los cuatro vientos su canariedad «y es que el acento me delata», destaca.

La magia de un teatro, subirse a un escenario o vivir el ambiente que rodea a un espectáculo son sensaciones que Adriana Ubani ha vivido desde niña, ya que sus padres son músicos. «El teatro lo vivía con naturalidad. He tenido la fortuna de ir cada viernes a ver una función y todo eso lo he podido asumir como algo natural. Siempre he tenido claro que esto es a lo que quiero dedicarme y no tengo recuerdo de haberme imaginado o jugado a ser nada diferente», afirma.

