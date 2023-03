«Es acojonante que esto sea una cuestión de Estado»

Noticias Relacionadas

Más allá de lo desconcertantes que resulten tanto las imágenes como la noticia por la edad de la actriz, que cumplió 68 años dos días antes del nacimiento de la pequeña, la oleada de críticas provocada por la gestación subrogada, ilegal en España, no se dio cuando echaron mano de los también llamados vientres de alquiler el futbolista Cristiano Ronaldo, el actor Javier Cámara, el empresario Kike Sarasola, los cantantes Miguel Bosé y Miguel Poveda o el presentador Jaime Cantizano.

Alguna ampolla sí que levantó Tita Cervera, que con 64 años -cuatro años menos que Obregón ahora- recibió a sus dos hijas, Carmen y Sabina. Lo mismo ocurrió cuando Miguel Bosé se separó de Nacho Palau y se repartieron a sus cuatro hijos, todos concebidos por gestación subrogada. Sin embargo, no fueron puestos en la palestra cuando tomaron la decisión de tenerlos. Un doble rasero difícil de comprender.

Polémica con Lecquio

«Quiero dejar claro que mis amigos del alma Susana Uribarri y Raúl Castillo NO sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron». Así de contundente ha respondido Ana Obregón a las declaraciones que esta misma mañana ha dado Alessandro Lecquio en 'El Programa de Ana Rosa', donde es colaborador habitual. Primero, ha querido destacar que él conocía el proceso, pero que ahora se está enterando de nuevos detalles de los que no era conocedor. Y segundo, ha puesto en duda que los amigos del alma de la actriz no conocieran la noticia.

«¿Tú crees que Ra (Raúl Castillo) o Susana no lo iban a saber? ¡Dejad de mentir!», decía el exmarido de la actriz visiblemente molesto. «Yo sé que yo no he dicho nada. De mí no ha salido», sentenciaba avivando los rumores de una posible filtración a la prensa.

Además, el padre de Aless, ha contado que Cristina Tárrega le preguntó por la futura maternidad subrogada de Ana. «Esta señora (por Cristina Tárrega), hace tres semanas, me preguntó si Ana iba a volver a ser madre, si era cierta la información que ella tenía», espetaba visiblemente enfadado.