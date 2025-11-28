Nuevo retrato de una Canarias plural

Este periódico publicó el pasado año la primera edición de esta guía bajo la denominación de 'Quién es quién'. Como todas las aventuras, empezó con ... una idea más o menos clara pero sin tener muy claro el resultado. ¿Cuántos nombres saldrían? ¿Cómo los ordenaríamos? ¿Y qué hacíamos si se nos quedaban algunos fuera?... Esas y otras dudas nos asaltaron pero también entonces teníamos claro que había vocación de continuar. Por eso, esta segunda entrega, y también porque si hubo alguna ausencia en la primera, para eso están las posteriores ediciones.

En este 2025 el planteamiento es similar al de 2024: un inventario -a sabiendas de que siempre nos quedaremos cortos- de quienes desde diferentes campos de la actividad juegan un papel clave para configurar la Canarias que conocemos. Y, también como en 2024, hemos dejado fuera intencionadamente la actividad de los medios de comunicación, primero porque entendemos que los periodistas no debemos ser noticia y, en segundo término, porque no es de recibo que hablemos de nosotros mismos.

Este año contamos además con las colaboraciones de destacadas firmas. Más de una docena de artículos firmados por figuras relevantes de la vida pública de las islas, desde el presidente de Canarias al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática; desde el delegado del Gobierno en Canarias al director general de Casa África; desde los presidentes de las patronales provinciales al rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y los dirigentes de los principales partidos con representación parlamentaria... un abanico de enfoques que permite dibujar la pluralidad que caracteriza al archipiélago.

Y es que quizás uno de los mayores valores de Canarias es precisamente ese: la condición insular hace que seamos diferentes, que cada isla tenga su propio ADN, ese que traslada a sus residentes y contagia a quienes llegan a ella, pero en paralelo hay un denominador común que nos hace ser región. Ahora que está de moda echar la vista atrás y repasar la evolución en democracia, hay que aplaudir que aquel pleito insular de antaño haya ido desapareciendo, de manera que Canarias, como espacio autonómico, ha ganado peso y las islas no han menguado. Pero sí los insularismos. Eso no quita para que haya espacios para la competencia, que también es sana y que igualmente explica en buena medida la evolución de las islas.

Lo innegable es que las nuevas generaciones ya no miran de reojo al de otra isla; es más, se han habituado a coger el avión o el barco para desplazarse de un extremo a otro del archipiélago para trabajar, ir de vacaciones o acudir a eventos de todo tipo. El mérito es suyo por derribar fronteras mentales, pero también hay que reconocer en esto el papel clave jugado por las empresas que garantizan la conectividad, tanto entre islas como con la península, ese continente africano del que somos parte geográficamente y la Europa que nos nutre cada año con millones de turistas.

Todo eso y mucho más se puede ver en estas 'páginas amarillas' que es nuestro 'Quién es quién'. Se nos quedarán en el tintero muchos nombres pero para eso tenemos intención de continuar actualizando la guía. Y para ello es clave también la colaboración de quienes la tienen en sus manos leyéndola ahora mismo o consultándola en el soporte digital, como también de quienes depositan su confianza en este medio para publicitarse.

A todos ello, el debido agradecimiento.