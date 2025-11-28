Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUPLEMENTO ESPECIAL

Descargue el Especial Quién es Quién en formato PDF

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:11

Comenta

Un exhaustivo repaso por las figuras que son referentes en seis campos de la actividad en Canarias

Pinche aquí para descargar, en formato PDF, el ... suplemento completo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  2. 2 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  3. 3 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  4. 4 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  5. 5 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  6. 6 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  7. 7 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  8. 8 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en riesgo: necesita una inversión urgente de 1,1 millones de euros
  9. 9 La Aemet informa de la vuelta de la calima en Canarias
  10. 10 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Descargue el Especial Quién es Quién en formato PDF

Descargue el Especial Quién es Quién en formato PDF