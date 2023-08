CC vota a favor de Cuca Gamarra tras el apoyo del PP a la 'agenda canaria'

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, votó a favor de la candidata propuesta por el Partido Popular a la Presidencia del Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, tras el 'sí' del PP a la 'agenda canaria'.

Valido justificó su voto señalando que «después de las conversaciones abiertas por nuestra organización política tanto con el PP como con el PSOE nos hemos decantado por Cuca Gamarra. No teníamos razones para apoyar a la candidata del PSOE. No solo no han mostrado el más mínimo interés por la 'agenda canaria' sino que, además, seguimos a la espera de que cumplan los acuerdos que nos llevaron a apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2023».

La diputada nacionalista añadió, a este respecto, que «los socialistas nos pedían un ejercicio de fe mientras decían que no estaban ofreciendo nada a nadie, sabiendo que nos mentían y que han aceptado cosas mucho más difíciles de explicar que los asuntos canarios que planteamos. No nos fiábamos, además, de la palabra de quienes, por motivos que solo ellos conocen, mantienen bloqueadas las partidas que pactaron con nuestras diputadas de CC». «Partidas como los 100 millones de euros para La Palma o los 87 millones para financiar la gratuidad de las guaguas y el tranvía. Pero es que, además, seguimos sin noticias de los 410 millones de euros del convenio de carreteras; los 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo o los 30 millones de euros del plan de la pobreza», agregó Valido. La diputada de CC indicó que «hemos apoyado a la candidata del PP dado que su presidente sí se ha comprometido a asumir la «agenda canaria». Un paso que, para nosotros, era decisivo para decidir nuestro voto en la elección de la presidenta de la Cámara». Lamentó, eso sí, que la Mesa del Congreso que se ha constituido no incluya a un representante del nacionalismo serio y constitucionalista que sería una garantía de diálogo y que daría representación a esos ciudadanos de la tercera España «que no se sienten representados en el bloque azul o en el bloque rojo», tal y como había propuesto Coalición Canaria. Valido apuntó que «ahora, tras esta votación, se abre un nuevo periodo de negociación. Hemos apoyado al PP para que presida la Mesa del Congreso, pero ahora se inicia una nueva etapa para la investidura del futuro presidente del Gobierno. Nosotros mantenemos la mano tendida a los dos aspirantes por responsabilidad con nuestros electores y la tierra a la que representamos. Acudiremos con nuestras propuestas a las negociaciones a las que seamos convocados. Con las mismas propuestas de siempre. Y tendrán que asumirlas si quieren nuestro voto».