Tras pasear por la playa de Las Canteras y cuando ya se disponían a coger el coche que estaba aparcado en la calle Tenerife y les iba a llevar al hotel Santa Catalina para reunirse con el sector turístico, los Reyes de España no dudaron a acercarse hasta un pequeño local, Don Jamón (del grupo de Tasca Galileo), después de que sus trabajadoras Isaura Morales y Esther Martín Pérez, les llamaran para ofrecerles un poquito de jamón.

«Alteza, ¿un poquito de jamoncito ibérico?», le preguntaron las chicas desde el interior del local y don Felipe no tuvo reparo. Aunque inicialmente lo rechazó después se acercó hasta el local para interesarse por la marcha del negocio.

Isaura y Esther le indicaron que ayer era su primer día de apertura después de tres meses de cierre y que ahora lo que les faltaba era «que llegaran los guiris». «Esos tendrán que ir viniendo», indicó el rey, a lo que Esther le decía, «si, poco a poco, paciencia y actitud lo tenemos». Y mientras se desarrollaba esta conversación, Isaura cortaba tres láminas de jamón 5Jotas para el monarca, que pedía que no se pasara cortando y que tuviera cuidado. «Con una muestrita de nada... y no te vayas a cortar», le indicaba don Felipe mientras Letizia, que no probó el jamón, sonreía.

Esa fue una de las anécdotas del día en la visita de los Reyes. Otra la había protagonizado poco antes, en la calle Cano de la capital grancanaria, Antonio José Rodríguez.

Miembro de la Peña Bética se presentó ante la Casa-Museo Pérez Galdós totalmente ataviado con el equipamiento del equipo de fútbol sevillano y con un balón.

A la salida de los reyes del museo Antonio José le pidió que se lo firmara y aunque don Felipe le dijo inicialmente que «no acostumbraba a firmar balones» finalmente estampó su firma. «Es un milagro alucinante al igual que lo es que el Betis gane un partido», indicaba Antonio José después de lograr su gesta.

Según indicó, la Peña Bética a la que pertenece se formó hace un año en Gran Canaria y la intención de lograr la firma del rey en el balón era para un sorteo. Sin embargo, después de haberlo conseguido, aseguraba que el balón se iba a quedar en el museo de la Peña.

«Sabía que su abuela era del Betis y me dije, voy a ir a ver a los Reyes a ver si la virgen del Rocío y del Pino me ayudan y así ha sido», indicaba este hombre, que aseguraba que para lograr la firma había tenido «paciencia». Eso y que el rey es buena persona y me lo ha firmado», indicaba.

La visita de los Reyes no atrajo ayer tanto público como es habitual debido a que existe mucho miedo al coronavirus. Así lo indicaba ayer Andrea Ponce que había acudido junto a su amiga María del Pino Trujillo a ver a los reyes.

«No hay tanta gente como otras veces porque hay mucha incertidumbre y la gente tiene miedo», indicaba Andrea, que apuntó que había ido a verlos porque hasta ahora solo los había visto por la tele y le apetecía mucho verlos en directo.

Su amiga María del Pino destacaba los simpáticos y atentos que son don Felipe y doña Letizia y las muestras de cariño dadas ayer en la ciudad. «Don Felipe es igual que su padre cuando era joven, igual de guapo», afirmaba María del Pino Trujillo.

Ladi García, otra ciudadana de la isla que acudió ayer a ver a los reyes a las afueras de la Casa-Museo, agradecía la visita y aseguraba que se producía «en un bueno momento», para apoyar y dar confianza a la gente en estos momentos de gran incertidumbre.