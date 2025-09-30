Las visitas al Teide, en guaguas lanzaderas de 9.00 a 13.00 horas: «La clave es evitar la masificación» Fuera de esa franja horaria, se podrá acceder con el coche, pero habrá que reservar el aparcamiento previamente

Un grupo de personas pasea junto a varios vehículos por el Parque Nacional del Teide.

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 22:58 Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias ha dado un paso más en la protección de «una de las joyas de la corona» del archipiélago. Se trata del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, que este lunes recibió el visto bueno del Patronato del espacio natural protegido.

El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, explicó ayer a la prensa que el fin último del documento consiste en «regular los accesos» al pico, «evitar las masificaciones» y proteger este «emblema» natural, ante el incremento exponencial de los visitantes. De igual forma, destacó la necesidad de renovar el PRUG, que ya tiene 40 años.

Una de las medidas que recoge el texto para «regular el tráfico e intentar quitar los vehículos del Parque Nacional del Teide», consiste en visitar el enclave en las horas de máxima afluencia, de 9.00 a 13.00 horas, «única y exclusivamente en guaguas lanzaderas», lo que va a «rebajar» la presión sobre el espacio.

Para Hernández Zapata se trata de «la acción clave» del PRUG, cuya ejecución quedará en manos del Cabildo tinerfeño y que, incluso, puede estar en marcha antes del próximo verano.

En consejero aclaró que «quien quiera pasar en vehículo podrá seguir haciéndolo a través de la travesía del Teide, pero no podrá estacionar». Fuera de esa franja horaria, se podrá acceder con el coche, pero habrá que reservar el aparcamiento previamente, siempre que haya un hueco disponible.

El responsable de Transición Ecológica se refirió a estas acciones como «razonables» y «actuales», que permitirán «tener el control de afluencias y de flujos dentro del Parque Nacional del Teide».

El plan también incluye la regulación de los «usos tradicionales» en el pico, como son la apicultura y la actividad cinegética.